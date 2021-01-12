إبراهيم سعيد: خروج الإسماعيلي كان متوقعا.. واللاعبون لا يصلحون للفريق

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق إن خروج الاسماعيلي من البطولة العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي كان متوقعًا بشكل كبير نظرًا لتذبذب مستوى الفريق في الدوري المحلي ، إلى جانب المشاكل الإدارية التي يعاني منها الفريق.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ الاسماعيلي لم يظهر طوال المباراة ، و اللاعبون كانوا بلا روح أمام الرجاء.

واختتم: لاعبو الاسماعيلي لا يصلحون لتمثيل الفريق ، ومجلس الإدارة يتحمل مسئولية اختيارهم.