بازوكا: أطالب برحيل مجلس الإسماعيلي بعد الخروج من البطولة العربية

شن سيد عبد الرازق بازوكا نجم الاسماعيلي السابق هجومًا شديدًا على مجلس إدارة نادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان، عقب هزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": أطالب مجلس الإدارة بتقديم استقالته فورًا إذا كانوا حريصين على مصلحة الفريق. واختتم بازوكا: الفريق يعاني منذ فترة طويلة، والمجلس يتحمل مسئولية الإخفاقات المستمرة، كما أن الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق لا حول لها ولا قوة لها، ولن تستطع النجاح في ظل هذه الأجواء.

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