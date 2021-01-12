هشام نصر: هدفنا التتويج بمونديال اليد وكنا نتمنى تواجد الجمهور

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لتنظيم مونديال اليد، وأن التنظيم سيكون بمثابة حدث تاريخي.

وأضاف "نصر"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمــو" عبر قناة "Ten"، أن المنتخب الوطني المصري لن يكتفي بالتمثيل المشرف خلال البطولة، وهدفنا التتويج باللقب، كما كنا نتمنى حضور الجمهور للبطولة ولو بنسبة قليلة ولكن ظروف تفشي فيروس كورونا كانت عائقًا أمامنا.

واختتم "البطولة ستقام على 4 صالات مغطاة مختلفة وهي صالة ستاد القاهرة و صالة ستاد برج العرب و صالة د. حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و صالة العاصمة الإدارية الجديدة".