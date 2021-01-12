نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك المصاب بفيروس كورونا يجري مسحة جديدة خلال يومين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده محمد أسامة رئيس نتيجة المسحة الطبية الخاصة باللاعب محمد اشرف روقا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الجهاز الطبي للموقع الرسمي، أن روقا مسحاه سلبية، وأن اللاعب سيخضع لمسحة أخرى تأكيدية خلال ٤٨ ساعة للاطمئنان عليه، ومن ثم سيتحدد موعد انتظامه بالتدريبات.

في سياق متصل اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض استعداداته الأخيرة لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز