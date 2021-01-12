نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسم مصير نجمه المعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني حسموا قرارهم بشأن أحد نجوم الفريق المعارين في الموسم الحالي إلى أحد أندية الإيطالي.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الملكي يرغب في عودة نجمه الإسباني إبراهيم دياز المعار في الموسم الحالي إلى صفوف ميلان الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي على الرغم من محاولات ميلان للوصول إلى إتفاق مع مسئولي الميرينجي على التعاقد مع دياز أو على الأقل تجديد إعارته لمدة موسم آخر.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه على الرغم من ذلك فإن النجم الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا لم يشارك أبدًا كأساسيًا مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني منذ وصوله إلى الملكي عام 2019 قادمًا من مانشستر سيتي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن دياز حدد لنفسه هدف وهو إقناع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالإعتماد عليه عندما يعود ويبدو أن النجم الإسباني وريال مدريد متفقين على ذلك خاصة أنه لم يتم وضع بند خيار الشراء في عقد الإعارة مع ميلان.

وألمح الموقع الإيطالي أن دياز لم يقدم مستوى كبير مع ميلان بشكل عام في أغلب المباريات لكن المباراة الأخيرة أمام تورينو كانت الأفضل له، حيث ساهم بشكل كبير في فوز ميلان في اللقاء.