نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأخطبوط" كريم هنداوي حامي عرين منتخب مصر في مونديال اليد "تقرير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تحتضنها مصر في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى نهاية الشهر ذاته، وهي النسخة رقم 27 من البطولة العالمية.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد هذه المرة وسط إجراءات صحية مشددة وبروتوكول صارم للحد من تفشي الإصابة بكورونا، ولاسيما مع الموجة الثانية التي تجتاح العالم من هذه الجائحة التي تفرض نفسها على الأحداث في كل مكان.

منتخب مصر يقع في مجموعة قوية والتي تضم منتخبات السويد وتشيلي والتشيك، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة العالمية بمواجهة نظيره التشيلي، وهي المباراة التي يبحث من خلالها أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز الأول في البطولة وإرسال إنذار شديد اللهجة إلى منافسيه بأن الهدف الأول للفراعنة هو الوصول لأبعد نقطة.

ومن بين العناصر التي يعتمد عليها منتخب مصر في بطولة كأس العالم في هذه النسخة حارس مرماه وحامي العرين كريم هنداوي والذي يعتبر واحدًا من الأوراق الرابحة في قائمة الفراعنة التي ستخوض مباريات البطولة، والتي وقع عليها اختيار الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفني للمنتخب الوطني.

كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر من مواليد الأول من مايو عام 1988، حيث يلعب حاليا في نادي بشتكاش التركي، حيث لعب لأندية الأهلي والزمالك ودوبروجا سود كونستانتسا الروماني.

بدأ "الاخطبوط" كما يلقب كريم هنداوي مسيرته الرياضية في نادي الشمس، ولفت الأنظار إليه، الأمر الذي جعل العروض تنهال عليه من مجموعة كبيرة من الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ولكنه فضل في النهاية الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وفي بداية مرحلة الشباب انتقل "الاخطبوط" إلى النادي الأهلي، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى بكأس العالم للشباب في 2009، وكان من المفترض انتهاء عقده مع الأحمر عقب البطولة، لكن بعد انتظار لم يتحدث أحد من مسؤولي الأهلي عن تجديد العقد، ما أدى إلى تلقيه عرضًا من الزمالك ووافق عليه، وانضم إلى القلعة البيضاء وذلك في عام 2015، إلا أنه وبعد انتهاء تعاقده مع الزمالك عاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

وبعد عودته إلى النادي الأهلي، تجددت أزمة هنداوي مع النادي الأحمر مرة أخرى، فبعد انتهاء عقده لم تتحدث معه إدارة النادي عن تجديد العقد، ما دفع الزمالك لتقديم عرض جديد لضم كاتونجا للفريق الأبيض، ووافق اللاعب مرة أخرى ليكرر السيناريو السابق.

وساهم "الاخطبوط" في تتويج نادي الزمالك في تحقيق الرباعية التاريخية التي تشمل كأس كؤوس إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وبعد التألق مع نادي الزمالك تلقى عرضا للاحتراف من نادي بشتكاكش التركي وانتقل إليه، نجح في التتويج مع بشكتاش التركي بالدوري وكأس تركيا والسوبر التركي لكرة اليد، كما احترف في فريق كونستانتا "الروماني"، قبل العودة مرة أخري لفريق بشكتاش التركي، ثم إلى كونستانت الروماني، وحاليا بدون تعاقد وهنام العديد من العروض لضمه.

ويعتبر كريم هنداوي واحدًا من أهم لاعبي المنتخب الوطني في الوقت الحالي، ونجح في المشاركة معه في العديد من البطولات الدولية، مثل المشاركة بمسابقات كأس العالم، والتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في تونس.