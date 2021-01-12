عبد المنصف يقترب من تحطيم رقم الحضري

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة من تحطيم رقم عصام الحضري أسطورة حراسة كرة القدم المصرية ، من حيث عدد المباريات في الدوري العام.

و أضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten": 30 مباراة تفصلني عن تجاوز رقم عصام الحضري في بطولة الدوري المصري الممتاز ، و أتطلع دائماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

واختتم عبد المنصف ، عصام الحضري على تواصل دائم معي و كان أول من هنأني بعد تألقي خلال لقاء الأهلي الذي انتهى بالتعادل السلبي .