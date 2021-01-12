نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بازوكا يطالب مجلس الإسماعيلي بالرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى سيد عبد الرازق بازوكا لاعب الاسماعيلي السابق غضبه الشديد من مجلس إدارة الدراويش برئاسة ابراهيم عثمان ، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أطالب مجلس الإدارة بتقديم استقالته فوراً إذا كانوا حريصين على مصلحة الفريق .

واختتم بازوكا ، الفريق يعاني منذ فترة طويلة ، و المجلس يتحمل مسئولية الإخفاقات المستمرة ، كما أن الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق لا حول لها ولا قوة ولن تستطع النجاح في ظل هذه الأجواء