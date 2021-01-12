نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بازوكا يستغيث بوزير الرياضة في أزمة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب سيد عبد الرازق بازوكا لاعب الاسماعيلي السابق ، وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل في أزمة الدراويش ، وإنقاذ الفريق من الأزمات التي يعاني منها منذ فترة طويلة.

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أتمنى تدخل وزير الرياضة وإنقاذ نادي الاسماعيلي من الإنهيار الحالى بسبب مجلس إبراهيم عثمان.

واختتم بازوكا ، هناك العديد من الأسماء البارزة التي تصلح لرئاسة النادي مثل محمد ابو السعود أو عبد المنعم عمارة أو يحيى الكومـي .