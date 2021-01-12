عبد المنصف يشيد بفريق بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي صعوبة مباراة فريقه أمام بيراميدز، نظراً للإمكانيات التي يتمتع بها الأخير وكم النجوم المتواجدين بصفوفه.

وأضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ فريق بيراميدز مليء بالنجوم و اللاعبين الدوليين ، و التعادل اليوم بمثابة الفوز بالنسبة لفارق الإمكانيات بين الفريقين.

واختتم عبد المنصف ، أتطلع دائماُ إلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية و أتمنى الاستمرارية بالملاعب لأطول فترة ممكنة