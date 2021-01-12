مواجهات نارية في قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي
أسفرت قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي سحبت اليوم الاثنين عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وليفربول.
ويستضيف "الشياطين الحمر" منافسه "الريدز" على ملعب "أولد ترافورد" ضمن كأس إنجلترا بعد حوالي أسبوع فقط من مباراتهما المنتظرة على ملعب "أنفيلد" الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لبقية فرق "البريميرليغ"، حيث يواجه تشيلسي نظيره لوتون، ويلاقي مانشستر سيتي فريق تشيلتينهام.
ويواجه أرسنال حامل اللقب الفريق الفائز من مباراة فريقي ساوثهامبتون وشروزبري، ويلاقي توتنهام هوتسبير فريق ويكومب.
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