إبراهيم سعيد: جميع لاعبي الإسماعيلي لا يصلحون للفريق.. ويجب تدخل وزير الرياضة

قال ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق إن جميع لاعبي فريق الإسماعيلي لا يصلحون لتمثيله، وهناك فارق بين اللعب للدراويش، واللعب لأندية وسط الجدول.

وأضاف سعيد، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مجلس الإدارة يتعاقد مع لاعبين دون المستوى، بالإضافة إلى التعاقد مع أجهزة فنية لا تليق بمكانة الفريق.

واختتم سعيد تصريحاته، أطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل في أزمة الإسماعيلي وإنقاذه من الأزمات، مثلما تدخل في أزمة الزمالك.