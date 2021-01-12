قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وضع طلباته على طاولة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.
وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن بيتسو موسيماني طالب إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم المعار لإنبي.
كما طالب موسيماني، لجنة التخطيط، بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلا من جونيور أجايي، مع إعادة عمار حمدي من صفوف الاتحاد السكندري.
وأكد موسيماني حاجته للتعاقد مع لاعب مميز؛ حتى يكون منافسا كبيرا لـ"حسين الشحات" على مركزه، بجانب استقدام صانع ألعاب، والأولوية تأتي بالتعاقد مع لاعب الأهلي السابق، أحمد حمدي الذي يلعب حاليا بصفوف الجونة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل جونيور أجايي.. فرمانات من موسيماني تجاه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.