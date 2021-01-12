سامي الشيشيني يكشف سبب رحيله عن أسوان

قال سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لنادي أسوان، إنه سعيد بالفترة التي قضاها مع أبناء الجنوب، مؤكدا احترامه الكامل لإدارة النادي.

وأضاف سامي الشيشيني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" أسوان فرط في العديد من نجومه لتوفير سيولة مادية، وتأجيل القيد إلى 30 نوفمبر الماضي جعل أسوان يضطر للتعاقد مع اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أندية".

وأكمل:" أبلغت إدارة اسوان إن نتائج الفريق لن تكون جيدة في أول 4 أو 5 مباريات، ولم نكن نتوقع فوز أسون على إنبي وطلائع الجيش، وبدأت الدوري بدون مهاجم بعد رحيل فادي فريد وكريم الطيب".

وأشار إلى أن :"الدوري الحالي هو الأقوى فى مصر حتى إن سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، لديهما إمكانيات مالية كبيرة، والمدرب اللي مش عارف إمكانيات لاعبيه مايستحقش يدرب".

واضاف:" عانينا بشكل كبير من ضغط المباريات ولم نكن نملك البديل الكفء، وقدمنا مباريات جيدة وكنا نستطيع الضغط على أي فريق وضغطت على مصر المقاصة لأننا كنا في راحة لمدة 11 يوما".

واستطرد:" رفضت تقديم استقالتي من تدريب أسوان حتى تكون لدى فرصة لقيادة فريق آخر والحفاظ على حقي في الشرط الجزائي، وتلقيت عدة عروض عربية أثناء قيادتي لفريق اسوان ولكنى رفضت احتراما للنادي".