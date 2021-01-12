زيزو زملكاوي ومستمر في بيته.. شيكابالا: أدعم الإدارة والجهاز الفني

علق محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن نادي الزمالك، علي ملف رحيل أحمد سيد "زيزو" عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للدوري الإماراتي.

وكتب شيكابالا، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "بصفتي قائد الزمالك، أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني للفريق، نؤكد للجمهور العظيم أن لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته، تركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أزمة بسبب زيزو، بعد تلقيه عرضا من العين الإماراتي بقيمة 3 ملايين يورو، والذي رفضه مجلس إدارة الزمالك.