أبدى طه السيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة، استياءه من تصريحات سامي الشيشيني مدرب أسوان السابق ضد فريقه.
وقال السيد، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: ارفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة، نادينا كبير وعريق وسيعود أفضل وأفضل".
وكان الشيشيني قد تحدث مع برنامج الماتش وتنبأ بهبوط غزل المحلة لعدم وجود امكانيات مادية مقارنة بباقي الأندية.
وتابع: لاعبو فريقي يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن أصول وقواعد عملنا"
وأشار إلى أنه حتى نهاية الدوري لا توجد توقعات، وسيكون لنا شأن هذا الموسم، نادينا كبير ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غزل المحلة لـ مدرب الزمالك السابق: اتكلم عن لاعبيك فقط.. فريقنا عريق وسيكون له شأن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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