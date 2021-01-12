نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يطالب مجلس الإسماعيلي بالاستقالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق مجلس إدارة الدراويش برئاسة ابراهيم عثمان باستقالته بعد الخروج من البطولة العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثية نظيفة.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ رحيل مجلس الإدارة تأخر كثيراً ، و أزمة الفريق بدأت منذ 3 سنوات واللاعبين الحاليين عبارة عن أشباح داخل الملعب.

واختتم سعيد ، محمد شيحة هو المسئول عن اختيارات لاعبين دون المستوى ، وهو المتحكم في إتمام الصفقات الخاصة بالنادي منذ أن كنت لاعباً بصفوف الفريق.