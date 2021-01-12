جماهير الإسماعيلي تطالب إبراهيم عثمان بالرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت جماهير الإسماعيلي مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان بالرحيل، بعد الخسارة الكبيرة من الرجاء المغربي والخروج من البطولة العربية.

وانتشرت العديد من الفيديوهات لجماهير الإسماعيلي على مواقع التواصل الاجتماعي يرددون فيها كلمة «راحل» في رسالة واضحة منهم لرحيل إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي.

وودع الإسماعيلي البطولة العربية بعد الخسارة من فريق الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي المسابقة بثلاثية نظيفة .

يذكر أن، الاسماعيلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى بهدف نظيف.