قال سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لنادي أسوان، إن فيروس كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف من أسباب رحيله عن الزمالك خلال ولاية باتريس كارتيرون.
وأضاف سامي الشيشيني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :"الزمالك له فضل على الجميع، ويجب أن يستفيد ماديا من بيع اللاعبين ويجب على اللاعبين معرفة ذلك جيدا".
وأكمل: "من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم وبعد انتهائها يمكن رحيلهم، الزمالك يملك لاعبين محترمين ولكن أزمة جمهورالزمالك ارتباطهم بلاعبين معينين، وأن يكون الولاء الأول للكيان.
وأتم: "لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وأدائهم في الملعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامي الشيشيني لـ جماهير الزمالك: ادعموا الكيان وليس اللاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.