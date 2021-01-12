بعد إعلان اعتزاله.. وائل رياض يوجه رسالة إلى محمد ناجي جدو

وجه وائل رياض شيتوس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبى، رسالة إلى محمد ناجي جدو مهاجم منتخب مصر والاهلي والجونة السابق والذى أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا" ونشر وائل رياض مجموعة من الصور له برفقة جدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وعلق عليها"من ٥ سنين كنت قاعد تقنعني إنك قادر وانا اقولك يا بني اعتزل.. المهم القرار طلع أخيرا.. ربنا يوفقك يا حبيبي.. واللي جاي أحلي بإذن الله، وعايز تهدو هاتلو جدو" . وأعلن محمد نادي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، الأحد الماضي، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي.

|وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل" وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعًا." وسبق لـ جدو اللعب للنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري ونادي الجونة، إضافة إلى تجربته الاحترافية مع هال سيتي الإنجليزي. وتوج جدو مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، وكان هدافًا لها برصيد 5 أهداف.

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