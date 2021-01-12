قال طه السيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إنه يرفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة لأنه فريق عريق وفرصته كبيرة في البقاء بالدوري الممتاز.
وأضاف طه السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" غزل المحلة سيكون له وضع يليق به هذا الموسم ، وأرفض أن يكون غزل المحلة صيدا سهلا لمن يحاولون هدمه".
ووجه رسالة قاسية لسامي الشيشيني، الذي توقع هبوط غزل المحلة، قائلا: "اتكلم عن فريقك فقط، فريقنا عريق وسيكون له شأن ،وسيعود افضل وافضل، ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها".
وأكد :" لاعبو غزل المحلة يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن اصول وقواعد عملنا، ولايوجد توقعات لنهاية الدوري ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غزل المحلة يوجه رسالة قاسية لـ الشيشيني بعد تنبؤه بهبوط الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.