طلعت يوسف يهاجم اتحاد الكرة بعد قرار إلغاء مسحات دوري القسم الثالث والرابع

انتقد طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، قرار اتحاد الكرة المصري بشأن إلغاء المسحات والـ"رابيد تيست" للاعبي ومدربي فرق دوري القسم الثالث والرابع. ووصف يوسف خلال تصريحاته التليفزيونية القرار الجديد بـ الكارثة. وقال : لا أعلم كيف يفكر مسؤولو اتحاد الكرة بإصدارهم القرار الجديد في ذلك الوقت لأن سلامة اللاعبين وحياة الانسان أهم شيء كما أنها على رأس أولويات اتحاد الكرة وأضاف : اتحاد الكرة الآن يعتبر حياة البشر درجة رابعة وليست في اهتماماته .

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