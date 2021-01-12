ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الجاري، بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد.

محمد يوسف

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