الإسماعيلي يعود للقاهرة اليوم بعد خسارة البطولة العربية

تعود بعثة فريق الإسماعيلي، الى القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعدما ودع الفريق بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عقب الهزيمة من الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بتفوق الإسماعيلي، بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب، لخوض لقاء الإياب اليوم.

وتأهل الرجاء المغرب إلى المباراة النهائية للبطولة لمواجهة اتحاد جدة السعودي، والذي نجح في التفوق على مواطنه الشباب في الدور قبل النهائي.