وصول كأس العالم لكرة اليد إلى مصر اليوم

تصل نسخة كأس العالم لكرة اليد رجال، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث تستضيف مصر النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

ويصل كأس العالم، رفقة منتخب الدنمارك، الحاصل على لقب البطولة الماضية.

وقال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لتنظيم مونديال اليد، وأن التنظيم سيكون بمثابة حدث تاريخي.

وأضاف "نصر"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمــو" عبر قناة "Ten"، أن المنتخب الوطني المصري لن يكتفي بالتمثيل المشرف خلال البطولة، وهدفنا التتويج باللقب، كما كنا نتمنى حضور الجمهور للبطولة ولو بنسبة قليلة، ولكن ظروف تفشي فيروس كورونا كانت عائقًا أمامنا.

واختتم تصريحاته: "البطولة ستقام على 4 صالات مغطاة مختلفة وهي صالة ستاد القاهرة و صالة ستاد برج العرب و صالة د. حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة".