سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب اليوم في الدوري الممتاز

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقليا علي منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لاستعاده نغمة الانتصارات من جديد لتحقيق مركز مناسب في جدول ترتيب البطولة .

بينما يحاول المقاولون العرب محو اثار الخروج القاسي من الكونفيدرالية الافريقية بعد الخسارة امام فريق النجم الساحلي بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات، بينما جاء المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.