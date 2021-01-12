كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى رغبة كلا من التعاون السعودي والدحيل القطري في التعاقد مع فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وقال مصدر بالتعاون السعودي لـ "دوت الخليج: "اسم فرجاني ساسي لم يطرح نهائيا من قبل الجهاز الفني، للتعاقد معه خلال الشتاء الحالي".
وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، خلال الصيف القادم، وبالتالي له الحق في التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة ناديه.
يذكر أن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، استبعد فرجاني ساسي من مباراة المصري، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب أزمة التجديد.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد
خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف
خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع فرجاني ساسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.