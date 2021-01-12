التعاون السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع فرجاني ساسي

كشف مصدر بفريق التعاون السعودي، حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى رغبة كلا من التعاون السعودي والدحيل القطري في التعاقد مع فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مصدر بالتعاون السعودي لـ "دوت الخليج: "اسم فرجاني ساسي لم يطرح نهائيا من قبل الجهاز الفني، للتعاقد معه خلال الشتاء الحالي".

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، خلال الصيف القادم، وبالتالي له الحق في التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة ناديه.

يذكر أن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، استبعد فرجاني ساسي من مباراة المصري، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب أزمة التجديد.