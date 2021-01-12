حمد الله نجم النصر السعودي يغادر إلى المغرب

كشف تقرير صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، سيغادر في الساعات المقبلة إلى بلاده.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ذلك جاء من أجل علاج إصابته في العضلة الضامة.

وأضافت الصحيفة، أن الهداف المغربي سيمكث في المغرب مابين 10 إلى 15 يوما.