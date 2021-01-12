برايثوايت: لا يوجد أي نية للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب فريق برشلونة، رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق الكتالوني ، مُشيرًا إلى عدم وجود أي نية للرحيل سواء في الميركاتو الحالي أو نهاية الموسم.

وخاض برايثوايت 10 مباريات بصفة أساسية من 19 مباراة مع برشلونة واستطاع تسجيل 5 أهداف في مختلف البطولات.

وقال برايثوايت، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يوجد أي نية للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية أو حتى في نهاية الموسم".

وأضاف، "يعجبني أن الفريق يسعى لضم لاعبين آخرين في الميركاتو، ومن المنتظر أن يكون الأمر كذلك في نادي بحجم برشلونة، حيث يتطلع الفريق دائمًا لضم أفضل اللاعبين في العالم".

واختتم : "في الموسم القادم ، سأواصل المنافسة لإحراز الأهداف ، وهذا الموسم نستطيع الفوز بالمزيد من البطولات ، وهذا هو طموحي ولا أفكر في أي شيء آخر، ولذلك أستيقظ كل يوم وأعمل بجد".