نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، في الدوري المصري.

وطرح الإتحاد المصري، مواعيد الجولات الثامنة والتاسعة والعشرة والحادية عشرة من بطولة الدوري المصري، للموسم الجاري.

وتعد أبرز مباريات هذه الجولات، لقاء الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء 26 يناير/كانون ثان الجاري، في إطار الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويواجه الأهلي خلال تلك الأسبيع، أندية البنك الأهلي والمقاولون العرب وبيراميدز وسموحة على الترتيب.

فيما يواجه الزمالك أندية الجونة ووادي دجلة ومصر المقاصة وغزل المحلة خلال نفس الفترة.

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.