نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبلغ زيزو أشرف قاسم، المشرف على الكرة بالفارس الأبيض خلال الساعات الأخيرة، وطلب إعادة النظر فى العرض المقدم من العين الإماراتي.

ويرى اللاعب أن فريقه سيستفيد من قيمة بيعه وسينعش خزينته بمقابل مالي كبير، كما سيحصل هو على عقد سنوى أكبر من الذي يحصل عليه مع الزمالك.

وينتهى عقد زيزو مع القلعة البيضاء نهاية الموسم القادم وهناك رفض تام من جانب مدربه جيمى باتشيكو لفكرة رحيله فى ظل اعتماده على خدماته بصفة أساسية.