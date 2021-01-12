نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن غياب 3 لاعبين من الفريق عن المباراة المقبلة أمام بيرنلي، والمؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وغاب الثلاثي بول بوجبا، لوك شاو وفيكتور ليندلوف، عن مباراة واتفورد الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أتمنى أن يلعب الثلاثي أمام ليفربول بكل تأكيد، لكني لست متأكدًا مما إذا كانوا سيلحقون بمباراة بيرنلي".

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز، أمام بيرنلي، خاصةً وأن الانتصار سيقفز به لصدارة جدول ترتيب البريميرلييج، برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول والذي سيتراجع إلى المركز الثاني.