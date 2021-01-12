مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم: الزمالك في ضيافة المصري.. والأهلي يستضيف الإنتاج

تختتم اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2021، الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري، حيث يستضيف سموحة نظيره البنك الأهلي، ويلعب المقاولون العرب مع سيراميكا كليواباترا.

كما سيحل الزمالك ضيفا على نظيره المصري البورسعيدي، قبل أن يستضيف الأهلي الإنتاج الحربي في ختام اليوم.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز كالتالي: