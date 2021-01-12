مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم: الزمالك في ضيافة المصري.. والأهلي يستضيف الإنتاج

تختتم اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2021، الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري، حيث يستضيف سموحة نظيره البنك الأهلي، ويلعب المقاولون العرب مع سيراميكا كليواباترا.
كما سيحل الزمالك ضيفا على نظيره المصري البورسعيدي، قبل أن يستضيف الأهلي الإنتاج الحربي في ختام اليوم.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز كالتالي:
سموحة × البنك الأهلي | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس 2
المقاولون العرب × سيراميكا | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 2
المصري البورسعيدي × الزمالك | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1
الأهلي × الإنتاج الحربي | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1
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