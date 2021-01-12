الدوري الممتاز.. الأهلي يسعى لتأمين الصدارة أمام الإنتاج الحربي.. الليلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربي اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة لتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي ‏معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.‏

في المقابل يطمح الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحسين وضعه في جدول الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، سموحة مع البنك الأهلي، المقاولون مع سيراميكا كليوباترا، المصري مع الزمالك.