الزمالك في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام المصري.. وينتظر هدية من الإنتاج الحربي

يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويتقاسم الزمالك صدارة الدوري الممتاز مع غريمه التقليدي الأهلي برصيد 13 نقطة لكل منهما، متأخرًا بفارق الأهداف فقط، من 5 مباريات، بينما يتواجد المصري في المركز الرابع بـ 10 نقاط من 6 مباريات خاضها.

ويسعى الزمالك للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لتأمين صدارة الدوري، وينتظر هدية تعثر غريمه الأهلي أمام الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر لها في السابعة والنصف مساءً.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي أقيم أمس، الإثنين على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضرورة الحفاظ على المستوى الذي قدمه الفريق أمام طلائع الجيش واستمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي لإعتلاء الصدارة. وشرح المدير الفني البرتغالي في نهاية الجلسة بعض النقاط الفنية، والجمل التكتيكية، والخططية، وتم تطبيقها في المران وأشرف عليها بنفسه.

واستبعد باتشيكو كلا من التونسي فرجاني ساسي، ومصطفى محمد، والحارس محمود عبد الرحيم جنش، وحازم إمام، ومحمد عبد الشافي، والمغربي حميد أحداد، ومصطفى فتحي، ومحمد عبد السلام، ومحمد أشرف، وروقة، لأسباب مختلفة.