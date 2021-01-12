نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتحرك لضم مهاجم بجوار رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير بجوار كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الحالي.

وذكرت قناة "سبورت إيطاليا" أن بيرلو طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم رابع خلال الميركاتو الشتوي إلى جانب كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا وباولو ديبالا.

وأشارت إلى أن يوفنتوس قدم عرضًا للتعاقد مع جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو المعار إلى جنوى، من أجل ضمه على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا، مع إلزامية الشراء في صيف 2022.

وكشفت عن أن يوفنتوس سيفي بطلبات ساسولو الذي يريد من 20 إلى 25 مليون يورو، للاستغناء عن سكاماكا.