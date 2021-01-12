كراسي على كراسي.. شوبير يدافع عن نفسه بعد الهجوم عليه بسبب أزمة زيزو

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن نفسه، بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وبعض جماهير القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": كان هناك حالة من الثورة علي خلال الأيام الماضية، عندما قلت أن زيرو يريد الاحتراف، وهذا خبر متأكد منه ".

وتابع شوبير: "حدث غضب كبير بعدها، ثم خرج زيزو وكتب تويتة : "كراسي تجلس فوق كراسي"، لتزداد حالة الغضب بعدها، ثم أعلن والد زيزو بعدها أن نجله يمتلك عرضا إماراتيا بمبلغ لن يستطيع الزمالك أن يدفعه، كما قال أن الزمالك وافق على بيع مصطفى محمد فلماذا لا يوافق على بيع إبني، وطالما فتحت إدارة نادي الزمالك باب الاحتراف يبقي للكل، أو الإغلاق على الكل، وتساوي عقود اللاعبين".

وواصل شوبير:" والد زيزو أكد ما أكدته أيضا، أن الأهلي لم يفاوض اللاعب تماما، ولكن الكل مقتنع بنظرية المؤامرة".

واستطرد:" لم نكن نخترع عندما أكد أن زيزو يمتلك عرضا من العين بـ 2.5 مليون دولار، وأن اللاعب يرغب في الاحتراف وهذا ما جاء على لسان والد زيزو أيضا، ولكن الحملة العنيفية من جماهير نادي الزمالك على اللاعب، تم تعديل الأقوال وإصلاح الموقف بكلمات زيزو وشيكابالا".

وأشار:" أتمنى أن تتحقق أمنيات شيكابالا ببقاء زيرو، لكن ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة بشأن مستقبل زيزو، هل يبادر الزمالك بتمديد عقد اللاعب".