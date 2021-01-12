الشباب والرياضة تنتج فيديوهات ترويجية بثلاث لغات لمونديال اليد

أنتجت وزارة الشباب والرياضة فيديوهات ترويجية، بثلاث لغات "العربية - الإنجليزية - الفرنسية" عن الصالات المستضيفة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.

وتضمنت الفيديوهات التى أعدتها الوزارة عرضًا توضيحيًا للصالات الأربعة المستضيفة للبطولة وهى "صالة ستاد القاهرة - الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة - مجمع حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر- صالة برج العرب"، حيث تم إبراز الصالات وبيان سعة كل صالة، وتكلفة تطويرها ومدى استعدادها لاستضافة المباريات.

وألقت الفيديوهات الضوء على الصالة الرئيسيّة التى ستستضيف حفل الافتتاح، وهى صالة ستاد القاهرة التى تأسست عام 1991، وتم تطويرها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد، بتكلفة 133 مليون جنيه، وتسع 17 ألف متفرج، وتقام المباراة الافتتاحية بين مصر وتشيلى، ومباريات المجموعتين الرابعة التي تضم منتخبات الدنمارك، والبحرين، والأرجنتين، والكونغو الديمقراطية، وكذلك السابعة وتضم منتخبات مصر والسويد وتشيلى والتشيك.

ومن الماضى إلى الحاضر، تتضمن الفيديوهات عرضًا شيقًا لصالة العاصمة الإدارية التى تتسع لحوالى 7500 متفرجا و تم تأسيسها عام 2020 ضمن مشروعات المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية والتى تبعد عن القاهرة حوالى 60 كيلو مترا، وتستضيف مباريات المجموعتين الثانية "إسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وآيسلندا والمغرب".

وتبرز الفيديوهات الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر وهى صاحبة الموقع الاستراتيجى، وذلك لوجودها ضمن مجمع كبير يضم الاتحاد الأفريقى، والأكاديمية الأفريقية للعبة وأيضا موقعها المهم للغاية بالنسبة للقاهرة والجيزة منطقة الأهرامات لمكانتها التاريخية، وقد تمت تسميتها بصالة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى للعبة، وذلك تكريمًا له.

وتستضيف الصالة منافسات المجموعتين الأولى والخامسة، وتم تأسيسها العام الماضى على مساحة 31 ألفا و680 مترا مربعا، بتكلفة مليار و400 ألف جنيه وتستوعب 5000 متفرج.

أما الصالة الرابعة التى تتضمنها الفيديوهات هى صالة ملعب الجيش فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتى تم إنشاؤها خصيصا لكأس العالم بسعة 5000 متفرج، وهو الملعب الوحيد الذى يبتعد عن القاهرة، حيث تستضيف الصالة المجموعة الثالثة التى تضم "كرواتيا واليابان وأنجولا وقطر" بجانب المجموعة الثامنة التى تضم "سلوفينيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبيلاروسيا".