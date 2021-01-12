يستضيف فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربي اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي والقناة الناقلة:
وتقام مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في تمام السابعة والنصف مساءص، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.
الأهلي ضد الإنتاج الحربي:
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة لتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري.
وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.
في المقابلن يطمح الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحسين وضعه في جدول الدوري.
ترتيب الأهلي والإنتاج الحربي:
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.
مباريات أخرى بمسابقة الدوري:
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، سموحة مع البنك الأهلي، والمقاولون مع سيراميكا كليوباترا، والمصري مع الزمالك.
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