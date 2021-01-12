يستضيف فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربي اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في تمام السابعة والنصف مساءص، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.

الأهلي ضد الإنتاج الحربي:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة لتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي ‏معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.‏

في المقابلن يطمح الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحسين وضعه في جدول الدوري.

ترتيب الأهلي والإنتاج الحربي:

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.

مباريات أخرى بمسابقة الدوري:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، سموحة مع البنك الأهلي، والمقاولون مع سيراميكا كليوباترا، والمصري مع الزمالك.