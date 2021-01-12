نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا.