نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ولاعبي الفريق الأحمر على عقد جلسة نفسية مع اللاعب بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وطالت الانتقادات مروان محسن في الفترة الماضية من قبل بعض الجماهير وذلك على خلفية قيام النادي الأحمر بإعارة أحمد ياسر ريان لنادي سيراميكا كليوباترا ورفضه إعارة مروان محسن بدلا منه.

وقام الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بعقد جلسة نفسية مع اللاعب لتجهيزه بشكل جيد وطالبوه بالتركيز في الفترة المقبلة وعدم الالتفات للانتقادات والتأثر بها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.