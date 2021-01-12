نعتذر للجماهير.. رئيس اتحاد اليد: فقدنا سلاحا مهما قبل انطلاق المونديال

أكد هشام نصر، أن غياب الجماهير عن بطولة كأس العالم لليد التي سوف تستضيفها مصر، أمر سلبي، ولكن تبقى سلامة الإنسان هي الأهم.

وقال هشام نصر في تصريحات لبرنامج مع "شوبير": المنتخب المصري وصل فندق الإقامة منذ قليل، وجميع المسحات سلبية، وكابتن مؤمن سيتواجد معنا قريبا".

وتابع: "نعتذر للجماهير كاتحاد كرة يد عن فقدان سلاح مهم جدا خلال البطولة، وهو الحضور الجماهيرى، لكننا ننفذ تعليمات وزارة الصحة والدولة المصرية، وتبقى صحة الإنسان أهم بالنسبة لنا من أي شيء آخر".

وأضاف: "نحاول بقدر الإمكان تفادي أي فرصة تعرض للإصابة بفيروس كورونا سواء للاعبين أو الجماهير".

وأشار: "منتخب مصر يمتلك مدربا فنيا على مستوى عالٍ، وكلنا رأيناه خلال البطولة الأفريقية الماضية، وسننتهز الفرصة، لتحقيق أفضل شيء يسعد الشعب المصري".

واستطرد: "لو حضرتك سألتني لماذا اختارت هذه المجموعة الصعبة، سأقول لك حتى لا نفرح بتخطي هذا الدور فقط، ونودع البطولة بعد ذلك".

واختتم: "أشكر الفنان تامر حسني، على موافقته لحضور حفل افتتاح مونديال اليد".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد بداية من غد الأربعاء 13 يناير الحالي، حتى 31 من الشهر ذاته، بمشاركة 32 منتخبًا.