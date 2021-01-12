العالم فى حضن أم الدنيا .. مصر تتزين لاستضافة مونديال اليد بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى التاريخ

انهت الدولة المصرية استعداداتها المكثفة لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ 27 التي تضم للمرة الأولى 32 فريقا بدلا من 24 ، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وذلك من أجل خروج البطولة بأفضل صورة تليق بالتاريخ والحضارة المصرية.



ويشارك في البطولة 32 منتخبا في مونديال اليد وهو ما يمثل تحديا كبيرا استعدت له مصر بكل قوة على المستوى التنظيمي وتوفير فنادق الإقامة وصالات التدريب بالشكل المناسب، وهو نفس التحدي الذي خاضته في صيف 2019 حين استضافت كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد زيادة عدد منتخباتها إلى 24 فريقا .



ويزيد من هذا التحدي تزامن انطلاق البطولة مع تفشي جائحة كورونا حول العالم.



كانت مصر قد استضافت بطولة العالم لكرة اليد للرجال نسخة عام 1999 في 3 مدن وهي القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ونالت حضورا جماهيريا مميزا ، وكانت مباراة منتخبي مصر وتونس بجانب لقاء مصر ضد روسيا في مرحلتي ثمن وربع نهائي بهذه البطولة الأكثر حضورا بتواجد 25 ألف مشجع في صالة ستاد القاهرة .





أما البطولة الحالية ، ستقام مبارياتها بدون جمهور في مدينتين فقط: القاهرة والإسكندرية، على 4 صالات مغطاة، هي استاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية ، ونجحت مصر في تطوير الصالات الأربع بشكل رائع وإنشاء صالتي العاصمة الإدارية و6 أكتوبر .





*صالة استاد القاهرة

داخل الصرح التاريخي للرياضة المصرية والذي تم تشييده عام 1960، تتسع صالة استاد القاهرة الدولي لـ 17000 متفرج، وهي المنزل الرئيسي لعمالقة كرة اليد المصرية، والملعب الرئيسي للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021 .





وتم افتتاح الصالة الرئيسية التي تقع ضمن مجمع الصالات المغلقة، عام 1991، وشهدت مشروعا لرفع كفاءتها في عام 2015 بتكلفة وصلت إلى 133 مليون جنيه تمهيدا لاستضافتها لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .





واستاد القاهرة يتميز بموقعه في قلب العاصمة المصرية، وقربه من مطار القاهرة الدولي ووسط المدينة، وهو محاط بكل أساسيات البنية التحتية من طرق مجهزة ومستشفيات وفنادق.





والصالة الرئيسية باستاد القاهرة ليست غريبة على الأحداث العالمية في كرة اليد، حيث استضافت بطولة العالم للرجال في 1999 وكذلك بطولتي العالم للشباب عامي 1993 و2009 ، كما استضافت الصالة نهائيات بطولة إفريقيا للرجال 5 مرات .





*الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية

تعد أحدث منشآت مصر الرياضية، وتم بناؤها خصيصا لاستضافة النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021 ، وتقع الصالة في المدينة الرياضية في عاصمة مصر الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وتتسع لـ7500 متفرج .





والصالة جزء من مدينة رياضية متكاملة تم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتضم مجمعا للصالات المغطاة ، ومجمع حمامات سباحة ، ومنطقة ملاعب لكرة القدم والخماسية، وملاعب للتنس الأرضي بجانب منشآت أخرى عديدة.





وصالة العاصمة الإدارية تبتعد 60 كيلومترا عن قلب القاهرة، و60 كيلومترا عن منتجع العين السخنة السياحي، ما يجعل موقعها عبقريا ويسهل التحرك منه وإليه بفضل تغطية شبكة الطرق والمواصلات .





* صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

تقع الصالة في قلب مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، وتعد ضمن أحدث الصالات المستضيفة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021 .





وتتسع صالة 6 أكتوبر، لـ5200 متفرج، ولا تقل عن أي من نظيراتها المستضيفة للبطولة، وتتضمن مقصورة رئيسية لكبار الزوار وصالة تدريب، وناد صحيا للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.





ولا تبعد صالة 6 أكتوبر سوى 36 كيلومترا عن وسط القاهرة رغم كونها تقع داخل حدود محافظة الجيزة التاريخية،وهذه المزايا توفر للفرق والجماهير كل سبل الراحة.





*الصالة الرياضية ببرج العرب

منذ تأسيسه في 2007، كان استاد برج العرب علامة مميزة لكرة القدم المصرية ، وهو أحد أكبر الملاعب في إفريقيا والذي شهد تأهل مصر لكأس العالم 2018 بعد 28 عاما من الغياب.





وفي إطار جهود مصر لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد الـ27 للرجال، تم إنشاء صالة جديدة تتسع لـ5000 متفرج في المدينة المتاخمة للإسكندرية أقصى شمال مصر .





ومثلما كان الظهور الأول لاستاد برج العرب لكرة القدم في بطولة عالمية، هي كأس العالم للشباب عام 2009، سيكون الظهور الأول لصالة استاد برج العرب في النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021.





ويبتعد استاد برج العرب 200 كيلومتر عن وسط القاهرة، و40 كيلومترا عن الإسكندرية.