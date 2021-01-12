وفاة محمد ضياء أبرز حكام الدوري المصري في فترة التسعينيات

توفي منذ قليل الحكم الدولي المصري السابق محمد ضياء، أحد أبرز حكام الدوري المصري بفترة التسعينات.
في سياق آخر كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد خلال الفترة المقبلة.
قال المصدر ذاته إن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد مستمرة فى عملها لحين إشعار آخر لإدارة شؤون قضاة الملاعب خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.
أضاف: عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تواجد فى مقر الجبلاية منذ ايام من أجل المشاركة فى ندوة تحليل أداء الحكام فى حين أن احتماع رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق بالمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد جاء لأسباب خاصة.
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