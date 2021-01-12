بروفا قوية قبل لقاء ليفربول.. مانشستر يونايتد يواجه بيرنلي في البريميرليج

ويتقاسم مانشستر يونايتد صدارة البريميرليج، مع ليفربول برصيد 33 نقطة لكل منهما، متأخرًا بفارق الأهداف، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.
ويتطلع مان يونايتد، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط بأي شكل، لاسيما وأن الانتصار سيقفز به لصدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي سيتراجع للمركز الثاني.
وستكون مواجهة بيرنلي بروفة قوية لمانشستر، قبل أن يواجه منافسه ليفربول، يوم الأحد المقبل، والمقرر إقامتها على ملعب الأنفيلد، بالجولة 19 من المسابقة.
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