نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس جديد يخوض صراعا شرسا لضم بوجبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن ظهور منافس لنادي يوفنتوس الإيطالي، يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف يوفنتوس إعادة بول بوجبا مجددًا، بعد 5 مواسم من رحيله إلى أولد ترافورد.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باريس سان جيرمان دخل سباق التعاقد مع بول بوجبا، بناء على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق.

وتابعت الصحيفة، أن بوتشيتينو يرى في بوجبا عنصرًا أساسيًا في مشروعه الجديد مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد قد يقيم سعر بوجبا بنحو 80 مليون يورو، وهو رقم في متناول باريس سان جيرمان.