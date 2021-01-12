نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات قوية للاعبي الجودو في بطولة الماسترز الدولية بالدوحة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض لاعبو منتخبنا الوطنى للجودو اليوم الثلاثاء ثلاث مواجهات من العيار الثقيل فى بطولة الماسترز العالمية للجودو التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، حيث يواجه اللاعب محمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما بطل منغوليا المصنف رقم ٢٣ على العالم ، وفى وزن 81 كيلو جراما يلعب محمد على عبد العال لاعب منتخبنا الوطني مع بطل روسيا المصنف رقم ١٧عالميا ، وفى نفس الوز يلعب عبد الرحمن محمد مع بطل النمسا المصنف رقم 26 عالميا ،

وتختتم منافسات لاعبينا غدا الأربعاء ، حيث يلعب فى وزن 90 كيلو جراما حاتم عبد الآخر مع بطل أوزبكستان المصنف رقم 18 عالميا ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام مع بطل ازربيحان المصنف رقم 14 عالميا .

وكان خير نساء أمس اللاعب محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما من بطل منغوليا المصنف رقم ٧ على العالم ، كما خسر اللاعب أحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما من بطل المغرب المصنف رقم ٣٦ على العالم ،

يرأس بعثة منتخبنا الوطنى هشام مصباح عضو مجلس الادارة ، والتى تضم معه 10 أفراد وهم شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، وديفيد ماركو ، وعاطف مصطفى مدربان ، بالإضافة إلى سبعة لاعبين هم ، محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو أن مشاركة منتخبنا فى البطولة جاء بعد الفوز بالبطولة الإفريقية رقم 41 التى أقيمت بمدغشقر ، وحقق فيها المنتخب إنجازا تاريخا بالحصول على تسع ميداليات متنوعة ، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ، ولأول مرة جميع اللاعبين الذين شاركوا فى البطولة ، وعددهم تسعة لاعبين يحققوا تسع ميداليات متنوعة .

أضاف مطيع أن الفوز باللقب الأفريقى حقق العديد من المكاسب للعبة ، منها تقدم اللاعبين فى التصنيف الدولى ، مما منح سبعة لاعبين الفرصة للمشاركة فى بطولة الماسترز مشيرا إلى أن من ضمن المكاسب التى تحققت أن اللاعب الذى يفوز ببطولة الماستر سوف يحصل على 1800 نقطة ، وهو ما يعادل الفوز بثلاث بطولات قارية ، متمنيا أن يحقق أبطالنا الثلاثة فى منافسات اليوم نتائج طيبة ، مشددا على ان جامعة تينرى اليابانية سوف تقوم بتدبير معسكر لمدة شهر للاعبين المؤهلين الأوليمبياد على نفقتها الخاصة ، ولا يتحمل الجانب المصرى سوى قيمة تذاكر الطيران فقط .

أضاف مطيع أن من ضمن المكاسب أيضا ، أن المنتخب حقق تسع ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات ، وهذا لم يتحقق من قبل ، حيث كان أكبر إنجاز للجودو فى المعترك الأفريقى الحصول على ثلاث ذهبيات فى البطولة التى أقيمت بجنوب افريقيا فى عهد مجلس الإدارة السابق .