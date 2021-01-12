باريس سان جيرمان يضحي بـ مبابي من أجل ضم ميسي

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لبيع كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي مقابل 100 مليون يورو، إذا استمر اللاعب في رفض عروض التجديد.
وأشار البرنامج، أن إدارة باريس سان جيرمان ستستغل قيمة صفقة مبابي، للتعاقد مع ليونيل ميسي.
يذكر أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.
ولم يحسم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مستقبله مع نادي برشلونة حتى الآن، سواء بالتجديد أو الرحيل.
ويعد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أبرز المتهمين بضم ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي القادم.
ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 11 هدفا، بفارق هدفا عن جيرارد مورينو لاعب فياريال صاحب المركز الثاني.
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