قبل مواجهة البنك الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مسحة سموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، سلبية مسحة جميع فريق سموحة، قبل مواجهة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "المسحة الطبية الأخيرة لسموحة التي تمت أمس ظهرا بمعرفة جامعة الإسكندريةً وظهرت نتيجتها فجر اليوم اظهرت أن جميع اللاعبين نتيجتهم سلبية ولا يوجد احد مصاب بالكورونا وتم إبلاغ اتحاد كرة القدم بذلكً".

يذكر أن المسحة التي ظهرت، الخميس الماضى، أثبتت إصابة 9 لاعبين من سموحة بفيروس كورونا، وهم محمد إبراهيم ورجب نبيل وأحمد جمال وأحمد عبدالقادر وعبد الكبير الوادي ومحمد أبو الحمد وعلي أحمد ومحمود عزت ومحمد محسن.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

الهانى سليمان، عمر صلاح، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، محمود حليمو، أحمد حمص، إسلام جمال، محمد كناريا، شريف رضا، عمر ميرا، ديريك نيسبامبى، محمود معاذ، رفيق كابو، محمد نادى، محمد شوقى، محمد طلعت، حسام حسن.