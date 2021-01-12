نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية 118 مباراة جمعت الزمالك والمصري في الدوري قبل صدام الليلة (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزمالك مواجهة نارية ضد نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد متأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه الأهلي صاحب الصدارة، بينما يتواجد المصري بالمركز الرابع في ترتيب المسابقة المحلية برصيد 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات.

ويستهدف الزمالك مواصلة انتصاراته بالدوري على حساب المصري مساء الليلة، من أجل انتزاع صدارة المسابقة المحلية من غريمه الأهلي على أمل تعثر الأخير أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي ستجمعهما اليوم أيضًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك ضد المصري البورسعيدي:-

- الزمالك تقابل مع المصري البورسعيدي في 143 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 82 مباراة، وخسر 28 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 33 مباراة بينهما.

- سجل الزمالك 233 هدفًا في شباك المصري البورسعيدي، بينما استقبلت شباكه 113 هدفًا.

- أول مواجهة جمعت الزمالك مع المصري بالدوري الممتاز كانت في الجولة الأولى موسم 1948 – 1949، وفاز الزمالك 5 / 1 سجل أهداف الأبيض (محمد أمين - سعد رستم "هاتريك" - عبد الكريم صقر).

- الزمالك التقي مع المصري في 118 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 70 مباراة، وخسر 20 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 28 مباراة بينهما.

- زار لاعبو الزمالك شباك المصري البورسعيدي 191 مرة في مواجهات الفريقين بالدوري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 85 هدفًا.

- بعيدًا عن الدوري تقابل الفريقين في 21 مباراة ببطولة كأس مصر، فاز الفارس الأبيض في 11 مباراة، وخسر 6 مباريات وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

- بينما جمعت الزمالك والمصري مباراة بكأس السلطان حسين، و3 مباريات بكأس الاتحاد التنشيطية، فاز الفارس الأبيض في مباراة، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

- حمادة إمام وعلي خليل ثنائي الزمالك هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 11 هدفًا.

- أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الزمالك والمصري كان من نصيب الفارس الأبيض وفاز بسداسية نظيفة بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 1965 / 1966.

- علي ماهر مدرب المصري لم يعرف طعم الفوز خلال 5 مواجهات جمعته مع الزمالك، خسر 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.